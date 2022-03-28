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Mevlitte dağıtılan tavuklu pilav 130 kişiyi zehirledi

İstanbul Sancaktepe'de camideki mevlitte dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 130 kişi zehirlendi. Pilavı yapan işletmenin sahibi gözaltına alınırken, ekipler tavuklu pilavdan da numune aldı.

Haberler - DHA 28.03.2022 - 13:53

Mevlitte dağıtılan tavuklu pilav 130 kişiyi zehirledi

'un Sancaktepe ilçesinde dün öğle saatlerinde ölen oğulları için mevlit okutan aile, Sarıgazi Battalgazi Camii'ne gelenlere tavuklu pilav ikramında bulundu.

Bir süre sonra pilavı yiyen bazı kişilerin midesi bulandı, aralarında kusanlar oldu.

Pilavdan rahatsızlananlar Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin aciline başvurdu.

Tavuklu pilavdan zehirlendikleri belirlenen ve aralarında çocukların da olduğu 130 kişi hastanelerde serum takılarak tedavi edildi. Hepsinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Tarım Müdürlüğündeki yetkililer, tavuklu pilavdan incelemek üzere numune aldı. Polis, tavuklu pilavı yapan işletme sahibini gözaltına aldı.

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