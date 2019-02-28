İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti’nin Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Uysal, NTV canlı yayınında Seda Öğretir'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Uysal özetle şunları söyledi;

"Tanzim satışta 55 noktada satış yapılıyor. Makul seviyelere düşerse tanzim satışları tekrar düzenleyebiliriz.

Kabataş Projesi'nde bir gecikmeden ve martı şeklindeki bekleme salonlarından tartışmalar vardı. Proje makul şekilde değiştirilip tarihi silüete uygun halde bekleme salonları yapıldı. 10 Mart'tan itibaren ilk etabı açılacak. Diğer iki iskele için de ayın 10'u 15'i gibi orada seferler başlar.

Sürücüsüz metroda testler iki türlü yapılıyor. Test sürüşleri başladı. Ümraniye'de test sürüşleri uzun sürmüştü inşallah burada o kadar sürmez. Bu yıl içerisinde de Mahmutbey-Mecidiyeköy kısmı da açılmış olacak.

İstanbul'un mega projeleri denildiğinde Binali Yıldırım'ın ismini taşır. Sevindirici bir durum. İnşallah insanlar 31 Mart'ta sevinçlerini gösterecek.

Büyükçekmece İstanbul'un coğrafi olarak en güzel ilçesi hizmet olarak da öyle olması gerekir.

Albatros konusunda CHP'nin milletvekilleri orada eylem yaptılar. Mahkeme o planları iptal etti işimizi kolaylaştırdı, vaadimiz oranın tekrar eski haline dönmesi, oraya güzel bir park yapacağız. 22 km'lik bir sahili var.

Büyükçekmece'de insanların nefes alabilmesi adına çok büyük imkanlar var ama bugün itibariyla hiç yapılmamış. Vatandaşımıza şunu diyoruz, sahildeki işletmelerde, ben şu an büyükşehir belediye başkanıyım işini düzgün yapmıyorsa ve gürültü yapıyorsa, kaçak içki satıyorsa müdahale ediyoruz. Halk yaşam tarzı konusunda endişelenmesin. Benim Alanyalı ve AK Parti'li belediye başkanı olduğumu bazen unutuyorlar. Büyükçekmece'de gereken ne varsa iyi olan ne varsa onu yapacağız."