Uysal özetle şunları söyledi;

"Tanzim satışta 55 noktada satış yapılıyor. Makul seviyelere düşerse tanzim satışları tekrar düzenleyebiliriz.

Kabataş Projesi'nde bir gecikmeden ve martı şeklindeki bekleme salonlarından tartışmalar vardı. Proje makul şekilde değiştirilip tarihi silüete uygun halde bekleme salonları yapıldı. 10 Mart'tan itibaren ilk etabı açılacak. Diğer iki iskele için de ayın 10'u 15'i gibi orada seferler başlar.

Sürücüsüz metroda testler iki türlü yapılıyor. Test sürüşleri başladı. Ümraniye'de test sürüşleri uzun sürmüştü inşallah burada o kadar sürmez. Bu yıl içerisinde de Mahmutbey-Mecidiyeköy kısmı da açılmış olacak.