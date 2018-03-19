Mevlüt Uysal'dan bir metro açıkaması daha

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal , AK Parti Sultanbeyli 6. Olağan İlçe Kongresinde konuşma yaptı.

"Belediye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı çizgide, aynı yoldan devam ediyoruz" diyen Uysal, İstanbul'un en büyük sorununun ulaşım olduğunu ve bunun metro ile çözülebileceğini söyledi.

"Bugün itibariyle 160 kilometre metro şu an faaliyette. İnşallah bu yıl sonuna kadar 110 kilometrelik de raylı sistem açılmış olacak. Hedefimiz 2023 yılında da metro hattını bin kilometreye çıkarmak" diyen Uysal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'öncelikli olarak fazla oy aldıkları yerlere metro yapıyorlar' eleştirilerini göndeme getirdi ve şunları söyledi:



"Bizim birinci önceliğimiz ulaşımda metro. Yapılan yerler ve inşaatı devam eden yerler var. Hepsi 430 kilometre ve devamında da 600 kilometre daha açılacak.

Sultanbeyli ve Arnavutköy bizim en fazla oy veren ilçelerimiz ama şu ana kadar metro gelmemiş. İnşallah dedim en fazla oy veren ilçelerimiz öncelikli olacak. Şimdi bugün haberde ana muhalefet partisi diyor ki 'Büyükşehir Belediye Başkanı bize oy vermeyenlere hizmet yok.' Bizim bugüne kadar yaptıklarımız ortada. Herkese fedakarlık yaptık yapmaya da devam ettik. Ancak buraların ihtiyacı varsa, bunlara da geçmişten olan borcumuzu da bir an önce ödeyeceğiz.

Bize oy vermeyenlere de bugüne kadar hizmet götürdük. Onları da bize oy verir hale getirdik. Herhalde Sultanbeyli, Arnavutköy'e metro yapılması istenmiyor. Kadıköy'e, Bakırköy'e, Beylikdüzü'ne yaptığımız gibi Sultanbeyli ve Arnavutköy'e de metro yapacağız. 2023 yılında metro hedefimiz de bin kilometredir."