Mevsimin ilk kar tatili haberi: Okullar yarım gün tatil edildi

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye 'yi etkisi altına aldı. Soğuk havayla birlikte bazı şehirlere mevsimin ilk kar yağışı da düştü.

O şehirlerden biri de Giresun oldu. Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime yarım gün ara verildi.

EĞİTİME YARIM GÜN ARA VERİLDİ

Görele Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 5 Kasım 2026 Perşembe günü öğleden sonra eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Alınan karar kapsamında Kırıklı İlk okulu ve Ortaokulu, Koyunhamza Ortaokulu ve Çatakkırı Şehit Talha Köroğlu İlkokulu ile ilçedeki diğer taşıma merkezi okullarda eğitim gören taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, bugün öğleden sonra izinli sayılacak.