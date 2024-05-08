Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs takla attı: 15 kişi yaralandı

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada; sürücü M.Ç ile birlikte araçta bulunan mevsimlik işçiler Z.Ç., Z.G.Ç., M.Ç., B.Ç., İ.Ç., E.Ç., M.Ç., İ.Ç., E.Ç., Ş.Ç., M.Ç., A.Ç., H.Ç. ve F.Ç. yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Z.Ç., olay yerine gelen ambulans helikopter ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralılar ise olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.