Mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa kırsal Ormankadı Mahallesi Setboyu mevkiinde sabah saatlerinde römorkunda mevsimlik işçileri taşıyan A.S yönetimindeki 10 SF 882 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada E.A. (15), E.A. (18), sürücü A.S. (40) ve Ö.A. (12) ile İ.A (31) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan E.A. (18) kurtarılamadı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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