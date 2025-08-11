Mevsimlik tarım işçileri dalgalara kapıldı: Biri kurtarıldı, diğeri aranıyor

Ordu'da denize giren iki kişi, sulara kapıldı. İşçilerden biri kurtarıldı, diğeri ise aranıyor.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Gülyalı ilçesinde meydana geldi.

Batman'dan Ordu'ya fındık hasadı için gelen mevsimlik tarım işçileri Mazlum Yıldız ve Yusuf Keskin, hasat sonrası girmenin yasak olduğu bölgede serinlemek için denize girdi.

Yıldız ve Keskin, bir süre sonra dalgaların etkisi ile gözden kayboldu.