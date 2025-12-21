Mevzuata aykırı kasım indirimi reklamlarına 12 milyon 905 bin lira ceza

Kasım indirimleri döneminde yanıltıcı ve mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle şirketlere 12 milyon 905 bin 818 lira para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı, kasım indirimlerine ilişkin tüketici şikayetlerini incelemesini incelemesini tamamladı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, toplam 108 dosyayı incelemeye aldı.

Toplantıda 93 dosyanın mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

Bu dosyalarla ilgili olarak şirketlere 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası uygulanadı.

Kurul, 57 dosya için durdurma, 16 dosya için ise erişim engeli kararı verdi.