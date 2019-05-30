İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanı sahibi çalışanlarını darp etti. Dorock XL (Meydan Beşiktaş) isimli eğlence mekanında saldırgan iş yeri sahibi, vestiyer bölümünde bulunan bir kadın çalışana da defalarca tokat attı, kafasını duvara vurdu. Nisan ayında gerçekleşen olayın güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yer aldı ve büyük tepki gördü.

Görüntülerde, Şahin Şeker, vestiyer bölümünde oturan Gaye Akıl ve bir erkek çalışanın yanına gidiyor.

İddiaya göre, ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle, önce erkek çalışana tokat atıyor sonra da Gaye Akıl'a defalarca vuruyor. Diğer çalışanlar ise sessizce saldırıyı izliyor. Bazıları Şeker'i uzaklaştırmaya çalışıyor ancak onlar da darp ediliyor.

Şiddet gören Gaye Akıl polis ve savcılığa başvurduğunu ancak hala bir sonuç alamadığı için elde ettiği güvenlik kameralarını kamuoyuyla paylaştığını söyledi.



DOROCK XL'DAN AÇIKLAMA: SALDIRGAN MAL SAHİBİ

Görüntülerin yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan Dorock XL, darp olayını gerçekleştiren Şahin Şeker'in, Beşiktaş Dorock XL markasının bulunduğu alanın mal sahibi olduğuna dikkat çekti.



Merhaba, konuyla ilgili açıklamamız uzun olduğu için fotoğraf ile sizinle paylaşmak istedik. Sevgiler pic.twitter.com/3JGZ03Yro7 — DorockXL (@dorockxl) May 30, 2019

Açıklamada, "Şahin Şeker, Dorock XL çalışanını darp etmiştir. Dorock XL markası Gaye hanımıın en başından beri yanında yer almıştır ve markasını aynı gece alandan çekmiştir" denildi.