Meyve ağaçları tutuştu, yangının evlere sıçramasını ekipler önledi

Olay, Boğazkale ilçesi Yekbaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyve ağaçlarının bulunduğu alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Boğazkale ilçesi ve Sungurlu ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın evlere sıçramadan söndürüldü.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.