Meyve hem pahalı hem az

Kışın yaşanan zirai don nedeniyle meyveler bahçelerde kaldı.



Şubat, mart, nisanda üç kez zirai don gerçekleşti. Bu nedenle erik, kiraz, kayısı gibi meyveler az bulunuyor.



Tezgahlara ulaşabilenler ise cep yakıyor.



UYGUN FİYATLI ÜRÜN KARPUZ



İstanbul'da kilo fiyatı 5-6 lira arasında değişen karpuz en çok talep gören ürün.

"BU YAZ VATANDAŞLAR MEYVE TÜKETEMEDİ"



Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, "Bu yıl Türkiye'de bir çok kişi yaz meyvelerini tüketemedi veya tüketemiyor." dedi.



Durumun iki nedeni olduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım, "Ya fiyat çok yüksek ya da ürün bulunamıyor." diye konuştu.



Üretim bölgesi ile tüketim mesafesi arasındaki mesafenin etkili olduğundan söz eden Yıldırım, "Ürünün bozulma riski yüksek." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, üreticinin birçok masraf yaptığına dikkat çekip "Ama o masraflarıda karşılayamadı en büyük sıkıntı orada." dedi.