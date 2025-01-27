Meyve sattığı tezgahını ateşe verdi
Bursa’da bir seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahını ateşe verdi. Seyyar satıcının alkollü olduğu öne sürüldü.
Bursa’da bir kişi meyve sattığı tezgahını ateşe verdi.
Olay, saat 04.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’ndeki Ankara Caddesi’nde meydana geldi.
Alkollü olduğu iddia edilen seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı sokak ortasında ateşe verdi.
Tezgah alev alev yanarken, seyyar satıcı bir süre başında bekledi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Bursa
- Bursa İnegöl