Bursa’da bir kişi meyve sattığı tezgahını ateşe verdi.



Olay, saat 04.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’ndeki Ankara Caddesi’nde meydana geldi.



Alkollü olduğu iddia edilen seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı sokak ortasında ateşe verdi.



Tezgah alev alev yanarken, seyyar satıcı bir süre başında bekledi.