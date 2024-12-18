Meyve yüklü kamyonet dereye uçtu
Artvin'in Şavşat ilçesinde meyve yüklü kamyonet, karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kamyonetin sürücüsü Erkan İpekoğlu, yaralandı.
Artvin-Şavşat kara yolunun Çiftehanlar mevkisinde ilçe merkezine giden Erkan İpekoğlu idaresindekikamyonet, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.
Sürücünün yaralandığı kazada, araçtaki sebze ve meyveler çevreye savruldu.
İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu sürücü, Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyonet çekiciyle bölgeden alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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