Mezar içinde mezar bulunmuştu: Siyah poşetin sırrı çözülemedi

Kentte 4 Ekim'de yaşamını yitiren ve dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine gömülmek istenen Kübra Küntaş için Eski Buca Mezarlığı'nda kazılan mezarda poşette bulunan kemiklerle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca rapor hazırlandı.



Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş İnceleme Şubesi tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümünde, kemiklerin bir erkek ve bir kadına ait olduğu, aralarında gen geçişinin tespit edilemediği belirtildi.

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANMADI



Mevcut kemiklerin, ağırlık yoğunluk kaybı, kırılganlıkları ve aşınma gibi bulgular dikkate alındığında kesin olmamakla birlikte 2 yıl veya daha önceki bir zamanda ölmüş kişilere ait olabileceğinin değerlendirildiği raporda, kemiklerde ölüm sebeplerini açıklayabilecek travmatik ya da patolojik bulgu saptanmadığı aktarıldı.



NE OLMUŞTU?



İzmir'in Buca ilçesinde 4 Ekim'de yaşamını yitiren Kübra Küntaş'ın cenazesi ailesi tarafından Eski Buca Mezarlığı'nda 45 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnedilmek istenmişti.



Defin işlemleri sırasında açılan mezar içerisinde Nurettin Küntaş'ın cenazesine ulaşılmadan siyah bir poşete konulmuş insan kemikleri bulunmuş, aile yakınlarının kemiklerin kendi ölenlerine ait olmadığını söylemesi üzerine poşetteki kemik parçalarıyla ilgili soruşturma açılmıştı.



İki insana ait olduğu tespit edilen kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmişti.