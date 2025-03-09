Mezar kazısında gün yüzüne çıktı: Tarihi nitelikte olabilir

Özbilek Mahallesi Muhtarı Hasan Akdoğan, eskiden de ufak taşlar çıktığını ve onları alıp beş taş oynadıklarını söyledi.

Diyarbakır 'ın Ergani ilçesi Özbilek Mahallesi'nde hayatını kaybeden bir kişi için kepçe ile mezar kazılırken ilginç bir tabakaya denk gelindi.

"BÖYLE BİR BÜTÜN OLARAK GÖRMEDİK"



Akdoğan, bugün de mezarlık kazısı esnasında kepçenin yolu yaparken yerin altından bir şey çıktığını belirterek şöyle konuştu:



"30 seneden fazladır bu şekilde taşlar çıkıyordu. Böyle bir bütün olarak görmedik. Jandarma gelip inceleyip müze müdürlüğüne haber verdi. Gelip inceleme yapacaklar. Defin işlemi yaptığımız yerde de çıktı. Kepçe operatörü son anda fark etti ama yıktı."