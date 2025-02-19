Mezar taşlarına zarar veren inşaat işçileri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Büyükçiğli Mezarlığı'ndaki mezar taşlarına zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.B. ve A.E.'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Şüphelilerin inşaat işçisi olduğu öğrenildi.



Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, mezarlığın onarılması için çalışma başlattı.