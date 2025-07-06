Mezar yeri satıldı, cenaze çıkarıldı: Nöbet tutmaya başladılar
Batman'da hayatını kaybeden 75 yaşındaki Mehmet Ekin’in defnedilen cenazesi, iddiaya göre mezar yerinin daha önce başkasına satıldığı gerekçesiyle aileden ve savcılıktan izin alınmadan yandaki başka bir mezara taşındı.
Batman'da 23 Haziran’da hayatını kaybeden Mehmet Ekin, ailesi tarafından Asri Mezarlık’ta defnedildi.
Ancak aile, 4 Temmuz’da mezarlık ziyareti sırasında, defnedilen yerde cenazenin bulunmadığını ve izinsiz şekilde yandaki başka bir mezara taşındığını fark etti.
BAŞKA BİR MEZARA NAKLEDİLDİ
İddiaya göre, Ekin’in defnedildiği mezarın daha önce başka bir kişiye satıldığı, bu kişinin durumu fark edip itiraz etmesi üzerine görevlilerin aileye ve savcılığa haber vermeden gece saatlerinde cenazeyi mezardan çıkararak, başka bir mezara naklettiği öğrenildi.
ŞİKAYETTE BULUNDULAR
Olayın ortaya çıkmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Ekin ailesi, sorumlular hakkında polise giderek şikayette bulundu.
NÖBET TUTMAYA BAŞLADILAR
Aile, süreç sonuçlanana kadar benzer bir taşıma işleminin tekrar yaşanmaması için mezarlıkta nöbet tutmaya başladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan olaya ilişkin belediye yetkilileri ise idari soruşturma başlatıldığını, adli soruşturmanın da sürdüğünü söyledi.
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