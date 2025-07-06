Mezar yeri satıldı, cenaze çıkarıldı: Nöbet tutmaya başladılar

Batman'da 23 Haziran’da hayatını kaybeden Mehmet Ekin, ailesi tarafından Asri Mezarlık’ta defnedildi.

Ancak aile, 4 Temmuz’da mezarlık ziyareti sırasında, defnedilen yerde cenazenin bulunmadığını ve izinsiz şekilde yandaki başka bir mezara taşındığını fark etti.

BAŞKA BİR MEZARA NAKLEDİLDİ

İddiaya göre, Ekin’in defnedildiği mezarın daha önce başka bir kişiye satıldığı, bu kişinin durumu fark edip itiraz etmesi üzerine görevlilerin aileye ve savcılığa haber vermeden gece saatlerinde cenazeyi mezardan çıkararak, başka bir mezara naklettiği öğrenildi.

