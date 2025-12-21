Mezarlıkta iki gencin sır dolu ölümü. İntihar mı, cinayet mi?

Osmaniye'de vatandaşların mezarlıkta park halinde olmasından şüphelendiği otomobilden iki genciz cansız bedenleri çıktı.

Olay akşam saatlerinde Osmaniye Asri Mezarlık'ta meydana geldi. Mezarlıkta park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz duran iki kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bilinçleri kapalı halde bulunan 19 yaşındaki Veysel Ç. ile 17 yaşındaki Eylül K.’nin hayatını kaybettiği belirledi. Vücutlarında kesici alet yaralanmalarına rastlanan gençlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştıran polis, çok yönlü soruşturmaya devam ediyor.