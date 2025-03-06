Mezarlıkta katliam yapmıştı! 3 kadının katiline 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

20 yaşındaki Güldane Gerçek'in birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan, Ağustos ayında, kendi yaşamına son vermişti. Erkuvan ailesi, ölümden Güldane Gerçek ile annesi ve kız kardeşini sorumlu tuttu.



Güldane, annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye Gerçek, 21 Ekim'de Muzaffer Erkuvan'ın mezarını ziyarete gitti. O sırada ölen kişinin babası Şemsettin Erkuvan da mezarlıktaydı. Erkuvan'ın silahlı saldırısında 3 kadın da hayatını kaybetti. Şemsettin Erkuvan Göztepe Mahallesi'ndeki ormanda bir oyukta yakalandı.



3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Muzaffer Erkuvan hakkında "Kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından Adana 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü.



Mahkeme heyeti, karar için Erkuvan’a son savunmasını sordu. Olayı kasıtlı olarak yapmadığını belirten Erkuvan, “Onları görünce ölen oğlum Muzaffer aklıma geldi ve tahrik oldum. Her şey bir anda gelişti. Vicdanınıza ve adaletinize sığınırım" diye konuştu.



Heyet, Şemsettin Erkuvan’a ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, haksız tahrik indirimi uygulamadı.