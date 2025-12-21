Mezarlıkta sır ölümde isimlerin yazılı olduğu bıçak ayrıntısı

Osmaniye'de mezarlıkta park halindeki araçtan iki genç ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Asri Mezarlık içerisinde meydana geldi. Mezarlıkta park halinde bulunan otomobilde hareketsiz duran iki kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Ç. ile Eylül K.’nın hayatını kaybettiği belirledi.

İSİMLERİN YAZILI OLDUĞU BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Vücutlarında kesici alet yarası bulunan iki kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bu arada araçta Veysel ve Eylül'ün isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildiği bildirildi.

POLİS CİNAYET ÜZERİNDE DURUYOR

Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Veysel Ç.'nin Eylül K.'nın boğazını keserek öldürdükten sonra kendi boğazını kesip intihar ettiği üzerinde duruyor.