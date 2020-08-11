Mezarlıkta yakalanan definecilerden 'dua ediyorduk' savunması

Defineciler bu kez de İstanbul Eyüpsultan'da bulunan mezarlığı hedef aldı.

Olay, Ayvansaray Mezarlığı'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, define aramak amacıyla ellerinde kazma ve kürek bulunan 3 kişi, Ayvansaray Mezarlığı'na geldi.



Burada eski mezar taşları bulunan alanı kazmaya başlayan şüphelileri gören bir kişi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin mezarlığa geldiğini gören şüpheliler, mezar taşlarının arkasına saklandı.



Mezarlığa giren polis, bir mezarın kazıldığını görünce çevrede araştırma yaptı. Yapılan araştırmada 3 kişi mezar taşlarının arkasında yakalandı.



Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



DUA EDİYORDUK SAVUNMASI



Şüpheliler, mezarlıkta dua ettiklerini söyleyerek kendilerini savundu. Yapılan incelemede mezar kazmada kullanılan kazma ve kürek ele geçirilirken mezarlığın ise yaklaşık 60 santimetre kadar kazıldığı belirlendi.