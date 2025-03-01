Mezarlıkta yer kalmadı, belediye harekete geçti: 70 yıl yetecek yeni mezarlık yapılıyor

Kente yaklaşık 70 yıl yetecek olan yeni mezarlık alanında 384 metrekare atölye, 332 metrekare abdesthane, 256 metrekare cenaze namazı alanı, 487 metrekare defin bekleme alanı, 717 metrekare depo ve personel binası, 640 metrekare gasilhane, 512 metrekare idari bina, 256 metrekare mescit, 10 bin 120 metrekare otopark, 3 bin 584 metrekare yapı alanı ve 100 dönüm defin alanı ile çevre düzenlemesi olacak.



Projenin hazır olduğu söyleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, “Yeniköy'deki alanımızda olan eksikliklerin burada olmaması için burada ortak çalışma yürütüldü. Projede kısmi değişiklikler de oldu alan itibarıyla. Burada hizmet binamız olacak, büyük depolarımız söz konusu.” diye konuştu.