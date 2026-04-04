Mezarlıktaki cinayetlerin şüphelisi yakalandı

İstanbul'da bir mezarlıkta iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının firari şüphelisi yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Mart'ta Ayazağa'daki mezarlıkta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin aranan firari şüpheliyi Kağıthane'de yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ALTI ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan altı şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde altı ay önce silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay'ın Ayazağa'daki mezarlıkta kabrini ziyarete giden altı kişiye, burada bekleyen üç kişi tarafından silahla ateş açılmıştı.

Karşı tarafın karşılık vermesi üzerine çatışma yaşanmış, saldırıya uğrayan gruptaki Murat Şaşmaz olay yerinde, İsmail Başboğa da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan altı şüpheli, çevik kuvvet polisleri eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.