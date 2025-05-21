Mezarlıktaki hırsız, suçüstü yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin Mustafa T. olduğunu tespit etti.

Araştırmada, 30 Nisan’da kabir ziyareti bahanesiyle mezarlığa giden Mustafa T.’nin, yol kenarında park halindeki otomobilden 2 cep telefonu çaldığını belirlendi.

Şüphelinin, bir gün sonra aynı mezarlıktaki başka otomobilden de cep telefonu ile içinde 400 lira, banka kartı ve kimliğin bulunduğu cüzdanı çaldığı saptandı.

