Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza: 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Nadya Başbüyük ise yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özseven’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Başbüyük ise ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Özseven’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Tedavisi süren Başbüyük’ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü O.D.’yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.