Mezuniyet yolunda feci kaza: Bir ölü, dört yaralı
Van'da mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Otomobilde bulunan çiçek ve bırakılan not, görenleri duygulandırdı.
Van'ın Başkale ilçesinde mezuniyet törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.
Van-Hakkari karayolunun Samandöken mevkisinde Cevdet Arslan yönetimindeki 01 EK 957 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki Sadullah Özmen hayatını kaybederken, sürücü ile üç kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçtakilerin, çocuklarının mezuniyet törenine katılmak için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Otomobilde, üzerinde "Canım kızım başarılarının devamını dilerim. Ailen." yazılı kartın olduğu çiçek, görenleri duygulandırdı.
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