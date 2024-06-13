Mezuniyeti olan gencin acı sonu

Eğirdir-Konya kara yolu Kemik Hastanesi yolunda Üveys Sırlı (21) idaresindeki otomobil, hastane alt yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı, daha sonra takla attı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Üveys Sırlı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken otomobilde yolcu olarak bulunan T.G., M.S., S.O. ve K.S. ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine götürüldü.

BİR GÜN SONRA MEZUNİYETİ VARMIŞ



Yaralı öğrencilerden durumu ağır olan S.O. isimli öğrenci ise Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.



Sürücü Üveys Sırlı’nın 6 Şubat depreminde annesini kaybettiği ve kaza sırasında otomobilde bulunan ablası Misline Sırlı’nın bir gün sonra düzenlenmesi planlanan mezuniyet töreni için Kahramanmaraş’tan Eğirdir’e geldiği öğrenildi. Eğirdir Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 21 yaşındaki Üveys Sırlı’nın cenazesinin Kahramanmaraş’a gönderileceği öğrenildi.