MGK 9 Ağustos'ta toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 9 Ağustos'ta toplanacak MGK'da dış politika ve güvenlik konu başlıkları ele alınacak.

EMEKLİ EDİLEN ORG. AVSEVER VE ORG. GÜLAN MGK'YA SON KEZ KATILACAK



MGK, YAŞ'ta emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan için veda toplantısı niteliği taşıyacak.



İki komutan da MGK'ya son kez katılacak.



MGK toplantısında terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verilecek.



Toplantıda ayrıca Suriye'deki son durum, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı gibi başlıklar değerlendirilecek.