MGK Beştepe'de toplanıyor: Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum masaya yatırılacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı saat 15.00'te başlayacak.

MGK Beştepe'de toplanıyor: Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum masaya yatırılacak
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MGK, 'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Saat 15.00'te başlaması beklenen MGK toplantısı, 2025 yılı içersinde gerçekleştirilecek 4. toplantı olacak.

Toplantıda Terörsüz olarak adlandırılan süreçle ilgili gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.

PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından sahadaki son gelişmelerle ilgili değerlendirme yapılacak.

Suriye'deki son durum da bu kapsamda ayrıntılarıyla ele alınacak.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Gazze'deki son durum da MGK'da değerlendirilecek başlıklar arasında.

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