MGK bildirisi açıklandı: İşte alınan kararlar

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.3 saat süren toplantının ardından İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili kurula bilgi verildiği belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşının da ele alındığı kurulda müzakere masasına oturma ve savaşa son verme çağrısı yinelendi, tahıl anlaşmasına dönülmesinin önemi vurgulandı.

Düzensiz göç konusununda ele alındığı toplantıda, küresel bir kriz halini almaya başlayan iklim değişikliğinin, düzensiz göçlerden sosyal buhranlara, iç karışıklıklardan devletler arası çatışmalara kadar pek çok sorunu tetikleyebilecek etkileri üzerinde durulmuş; insanlığın bu müşterek meselesine ancak uluslararası toplumun adil ve samimi gayreti ile iş birliğinin çözüm getirebileceği belirtilmiştir" denildi.

Toplantıda ayrıca Nijerde'ki darbe de gündeme geldi. Açıklamada "Soruna en uygun çözümler kıtanın sahiplerince bulunabilir" ifadesi yer aldı.



MGK bildirisinde İslam'ı hedef alan eylemlerin engellenmesi ve suçluların cezalandırılmasındaki sorumluluklarını yerine getirmeyen devletler, bu tutumlarını değiştirmeye davet edildi.

Bildiride ayrıca, Lozan Barış Antlaşmasının 100. yıl dönümünde de tarihin Türkiye Cumhuriyeti'ne yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine getirildiği ifade edildi.

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye edildi.



Musa Avsever, burada yaptığı konuşmada, askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, "Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada duygulanan Avsever'e sarılarak "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" dedi.



Orgeneral Atilla Gülan da TSK'ya 47 sene hizmet verdiğini ifade ederek, Avsever'in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu söyledi.



Görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gülan, destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.