MGK bildirisi: Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından bir bildiri yayınlandı. Bildiride, "Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş; hadisenin tabii seyri yanında ülkemiz içindeki ve dışındaki dezenformasyonu da değerlendirilerek bu çerçevede alınabilecek ilave tedbirler görüşülmüştür" denildi.

Bildiride Kıbrıs'la ilgili, "Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir" ifadesine yer verildi.

MGK Bildirisinde, Terör örgütlerine karşı kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar ile hudut güvenliğine yönelik alınan ilave önlemler hakkında Kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

Bildiride "PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü himaye ederek, bölgemizdeki barış ve istikrarı hedef alan saldırılarını sürdürmeye teşvik eden ülkeler şiddetle kınanmıştır." denildi.