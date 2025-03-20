MGK bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15'te Beştepe'de toplanacak.



Toplantının öncelikli gündeminde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı kendini feshetme çağrıları ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak. MGK'da bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi bekleniyor.



MGK'da Suriye'deki gelişmeler de görüşülecek. Geçici hükümetin SDG ile yaptığı anlaşma ve sahadaki yansıması ele alınacak.

İSRAİL'İN SALDIRILARI



MGK'nın bir diğer gündem maddesi, Gazze'de ateşkesi bozan İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılar.



Güvenlik mimarisini güçlendirmek isteyen Avrupa ile artan temas trafiği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kıbrıs'taki gelişmeler de masada olacak.