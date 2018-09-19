Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, özellikle İdlib'deki son gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. İdlib mutabakatı kapsamında Rusya ile bölgede bundan sonra atılabilecek adımların masaya yatırılacağı belirtiliyor.
Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da İdlib mutabakatına ilişkin kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Toplantıda ele alınacak konular arasında terörle mücadele konusu da yer alıyor. Kış mevsimi öncesi Türkiye ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.
MGK bugün toplanıyor
Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, özellikle İdlib'deki son gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. İdlib mutabakatı kapsamında Rusya ile bölgede bundan sonra atılabilecek adımların masaya yatırılacağı belirtiliyor.