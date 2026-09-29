MGK bugün toplanıyor. Gündem Terörsüz Türkiye

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin devreye girmesi için silah bırakmanın tamamlandığına dair MGK kararı gerekiyor.

Bu kapsamda toplantıda, sahadaki son durumun kapsamlı olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

MASADAKİ BAŞLIKLAR

Başta Sincar olmak üzere, terör örgütünün boşaltmaya hazırlandığı bölgelerde atılacak adımlarla, silah bırakma sürecinde Irak Merkezi Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel yönetimi ile yürütülen temaslar MGK'da ele alınacak.

Kurul toplantısında Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliği ile ABD-İran arasında devam eden müzakere sürecine ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantıda Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Bab-ül Mendep boğazında seyir güvenliğinin sağlanmasına dönük çabaların da masada olması bekleniyor.

MGK KARARI BEKLENİYOR

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan ve kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un ilk maddesine göre, bütün işlemlerin başlayabilmesi için PKK/KCK’nin ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin, kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekiyor.

Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararıyla teyit edilmesi ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanması şartı aranacak.

MGK kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından çerçeve yasa resmen yürürlüğe girecek ve 6 aylık başvuru süresi başlayacak.