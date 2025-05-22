MGK toplandı: Gündem Terörsüz Türkiye

Toplantının ana gündem başlığında, "Terörsüz Türkiye" olarak tanımlanan yeni süreç kapsamında yürütülen çalışmalar yer alıyor.



Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını duyurması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.



Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye başlığı da görüşülüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı zirvenin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılıyor.



İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insani dram ve Rusya-Ukrayna savaşı da MGK gündeminde yer alıyor.