MGK toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), iki aylık aranın ardından yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemi ise terörle mücadele olacak.

MGK toplanıyor

MGK yarın toplanıyor.

Beştepe'de yapılacak toplantının ana maddesi terörle mücadele olacak. Toplantıda Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarındaki son durum ele alınacak. Sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte operasyon bölgesinde atılacak adımlar değerlendirilecek.

MGK'da, FETÖ ve DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadeledeki son durum da masaya yatırılacak.

Toplantıda, Suriye konusu da görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Suriye ile normalleşme için başlatılan çalışmalar ve bu konuda izlenecek yol haritasıyla ilgili MGK'da değerlendirmeler yapılacak.

İsrail'in Filistin'e saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yelkende Fenerbahçe Doğuş başarısı

TÜRKİYE HABERLERİ

İki grup arasında çıkan kavgada belde belediye başkanı da yaralandı

İki grup arasında çıkan kavgada belde belediye başkanı da yaralandı

Tunceli Valiliği’nden eylem ve etkinliklere 5 gün kısıtlama

Tunceli Valiliği’nden eylem ve etkinliklere 5 gün kısıtlama

İzmir açıklarında göçmen hareketliği: 104 göçmen karaya çıkartıldı

İzmir açıklarında göçmen hareketliği: 104 göçmen karaya çıkartıldı

Sivas’ta refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Sivas’ta refüje çarpan hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Ayvalık'ta tefeci operasyonu: 27 tutuklama

Ayvalık'ta tefeci operasyonu: 27 tutuklama

Traktör, oyun oynayan çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı

Traktör, oyun oynayan çocukların arasına daldı: 2 ölü, 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...