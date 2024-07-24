MGK toplanıyor

MGK yarın toplanıyor.



Beştepe'de yapılacak toplantının ana gündem maddesi terörle mücadele olacak. Toplantıda Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarındaki son durum ele alınacak. Sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte operasyon bölgesinde atılacak adımlar değerlendirilecek.



MGK'da, FETÖ ve DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadeledeki son durum da masaya yatırılacak.



Toplantıda, Suriye konusu da görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Suriye ile normalleşme için başlatılan çalışmalar ve bu konuda izlenecek yol haritasıyla ilgili MGK'da değerlendirmeler yapılacak.



İsrail'in Filistin'e saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.