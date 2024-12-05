MGK toplanıyor: Ana gündem Suriye

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının ana gündem maddesinin Suriye'deki çatışmalar olması bekleniyor.

MGK toplanıyor: Ana gündem Suriye

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün 'de yapılacak. Toplantının ana maddesinin Suriye'deki çatışmalar olması bekleniyor.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündem maddesinin Suriye olması bekleniyor.

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam, kısa adıyla HTŞ ve beraberindeki grupların ilerleyişi ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırılacak. Olası göç tehdidi de masadaki başlıklar arasında olacak.

MGK'nın bir diğer gündemi Terörle mücadele operasyonları. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek.

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