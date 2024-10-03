MGK toplantısı başladı: Ana gündem Ortadoğu ve İsrail saldırıları

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Ortadoğu'da giderek artan tansiyon ve İsrail'in saldırıları.

MGK toplantısı başladı: Ana gündem Ortadoğu ve İsrail saldırıları

, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 

Beştepe'de yapılan toplantı saat 15.35 sıralarında başladı.

TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ 

Ortadoğu'da İran- arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları toplantının ana gündem maddesi olacak. Yaşanan bölgesel krizin 'ye olan etkileri kapsamlı olarak ele alınacak. 

Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için diplomatik girişimler değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE DE MASADA

MGK'nın bir diğer gündem maddesi ise terörle mücadele. Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonlar ele alınacak. Toplantıda, FETÖ ve DAEŞ ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.

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