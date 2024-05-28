MGK toplantısı başladı: Masada terörle mücadele var

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 2024 yılının 3'üncü toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 16.10'da başladı. Toplantının ana gündem başlıklarını, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları oluşturuyor.

MGK toplantısı başladı: Masada terörle mücadele var

(MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe’deki toplantı saat 16.10’da başladı.

Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları masaya yatırılıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe serisi operasyonları hakkında, kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÖNÜK SALDIRILARI

MGK toplantısında 'in 'ye dönük saldırıları ve 'nin sürdürdüğü diplomatik çabalar da masada olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası platformlarda, çatışmaların durdurulması, bölgeye acil insani yardımın sağlanması ve Filistin devletinin tanınması için yürütülen temaslar konusunda bilgi verecek.

MGK'da "Kırmızı Kitap" olarak da bilinen Milli Güvenlik Siyaset belgesinin yenilenmesine dönük çalışmalar da gözden geçirilecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Haïdouti Orkestrası AB ruhunu müziğiyle Anadolu'ya taşıdı

Haïdouti Orkestrası AB ruhunu müziğiyle Anadolu'ya taşıdı

İstek parça cinayetine müebbet hapis talebi

İstek parça cinayetine müebbet hapis talebi

Yakınları haber alamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yakınları haber alamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber

Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber

Özgür Özel'den sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine tepki: Öldürmek çözüm değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmalı

Özgür Özel'den sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine tepki: Öldürmek çözüm değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa borcumuz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa borcumuz var

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...