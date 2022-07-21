MGK toplantısı başladı: Suriye'ye yeni harekat olacak mı?

Milli Güvenlik Kurulu, Temmuz ayı olağan toplantısına başladı.Toplantıda ana gündem maddesi terörle mücadele ve Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat hazırlıkları olacak.

Haberler - NTV 21.07.2022 - 16:14

MGK toplantısı başladı: Suriye'ye yeni harekat olacak mı?

Cumhurbaşkanı Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alınacak.

Toplantıda Tel Rıfat ve Münbiç başta olmak üzere ’nin kuzeyinde terör örgütü kontrolünde bulunan bölgelere dönük yapılacak harekat kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

MGK’da, Kurulun askeri kanat üyelerinin, harekata ilişkin hazırlıklar hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile tahıl koridoru oluşturulması için öncülüğünde devam eden müzakereler de ele alınacak.

Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.

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