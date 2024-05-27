MGK yarın toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 2024 yılının 3'üncü toplantısını yarın yapacak. Toplantıda ana gündem başlığı, terörle mücadele olacak.

MGK yarın toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) mayıs ayı olağan toplantısında yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları masaya yatırılacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe serisi operasyonları hakkında kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

MGK toplantısında İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları ve 'nin sürdürdüğü diplomatik çabalar da masada olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası platformlarda, çatışmaların durdurulması, bölgeye acil insani yardımın sağlanması ve Filistin devletinin tanınması için yürütülen temaslar konusunda bilgi verecek.

"KIRMIZI KİTAP"IN YENİLENMESİ

MGK'da "Kırmızı Kitap" olarak da bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin yenilenmesine dönük çalışmalar da gözden geçirilecek.

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