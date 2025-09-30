Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

MGK, bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.00'de başladı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, yeni görevleriyle ilk kez MGK'ya katılıyor.



Toplantının en sıcak gündem maddesi Gazze olacak.

Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşının bölgedeki etkileri ve sona erdirilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde sın durum ve silah bırakma faaliyetlerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.



