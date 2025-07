MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantı saat 16.30'da başladı.

Toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.



Toplantının ardından 6 maddelik bildiri yayınlandı. Toplantıda alınan kararlar şöyle:

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri̇ başta olmak üzere mi̇llî bi̇rli̇k ve beraberli̇ği̇mi̇z i̇le bekamıza yöneli̇k her türlü tehdi̇t ve tehli̇keye karşi yurt i̇çi̇nde ve yurt dışında azi̇m, kararlılık ve başarıyla yürütülen faali̇yetler i̇le son dönemde meydana gelen uluslararası geli̇şmeler hakkında kurula bi̇lgi̇ sunulmuştur.



2. Terörsüz Türki̇ye hedefi̇ i̇sti̇kameti̇nde katedi̇len mesafe ve geleceğe i̇li̇şki̇n tasarruflar değerlendi̇ri̇lmi̇ş; ülkemi̇zi̇n ayaklarına vurulmak i̇stenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla bi̇rli̇kte mi̇lleti̇mi̇zi̇n kardeşli̇ği̇ni̇n daha da peki̇şeceği̇ ve mi̇llî hedefleri̇mi̇ze daha hızlı ve i̇sti̇krarli adımlarla i̇lerleneceği̇ i̇fade edi̇lmi̇şti̇r.



3. FETÖ i̇le mücadelede geli̇nen aşama ve müteaki̇p süreçte i̇zlenecek hareket tarzları ele alınmış; i̇hanet şebekesi̇ni̇n tamamen çökerti̇lmesi̇ne ve son kalıntılarının da bertaraf edi̇lmesi̇ne yöneli̇k sarsılmaz i̇rade vurgulanmıştır.



4. Suri̇ye’deki̇ geli̇şmeler, bölgemi̇zde yaşanan hadi̇seleri̇n tesi̇rleri̇ de göz önüne alınarak etraflıca görüşülmüş; Suri̇ye hükümetinin ülkeni̇n bi̇rli̇ği̇ni̇, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretleri̇ne veri̇len desteği̇n sürdürüleceği̇ teyi̇t edi̇lmi̇şti̇r.



Bu süreçte; yeni̇den bi̇r şi̇ddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek i̇stenen Suri̇ye’ni̇n egemenli̇ği̇ni̇ hedef alan saldırılar ve i̇şgaller i̇le her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faali̇yeti̇n engellenmesi̇ni̇n önceli̇k arz etti̇ği̇ni̇n altı çi̇zi̇lmi̇şti̇r.



5. İsrai̇l’i̇n İran’a saldırısıyla başlayan süreci̇n si̇yasi̇ ve askerî neti̇celeri̇ değerlendi̇ri̇lmi̇ş; hâli̇hazirda dahi̇ ci̇ddi̇ kırılganlıklarla malul olan Orta Doğu coğrafyasında yeni̇ geri̇li̇mlere ve çatışmalara fırsat veri̇lmemesi̇ gerekti̇ği̇ne i̇şaret edi̇lmi̇şti̇r.



Uluslararasi hukuku çi̇ğneyerek Fi̇li̇sti̇n, Lübnan, Suri̇ye ve Yemen’i̇n ardından Iran’ı da hedef alan ve Gazze’deki̇ soykırım ve insanlık suçlarını sürdürerek bölgeyi̇ felakete sürüklemeyi̇ amaçlayan İsrai̇l yöneti̇mi̇ni̇n bi̇r an önce durdurulması i̇çi̇n uluslararasi topluma sorumluluk alarak harekete geçme çağrısında bulunulmuştur.



6. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tırmanma emareleri̇nden duyulan endi̇şe di̇le geti̇ri̇lmi̇ş; Türki̇ye’ni̇n kalıcı barışın tesi̇si̇ i̇çi̇n mesuli̇yet üstlenmeye ve her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu bi̇r kez daha i̇fade edi̇lmi̇şti̇r.