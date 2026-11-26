Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yayımlanan dokuz maddelik bildiride, terörle mücadele, Terörsüz Türkiye süreci, organize suç örgütleriyle mücadele ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Kurulda, Terörsüz Türkiye süreci ve Terörsüz Bölge hedefine ilişkin çalışmalarda kaydedilen somut ilerlemeler ve mevcut durum değerlendirildi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde yürütülen çok boyutlu faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Organize suç örgütleriyle mücadelede gelinen aşamanın da ele alındığı toplantıda, vatandaşların huzurunu, can ve mal güvenliğini hedef alan ve kamu düzenini bozmaya çalışan yapılara hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

SURİYE VE IRAK İLE İŞ BİRLİĞİ

Suriye ve Irak ile çok boyutlu iş birliğinin her alanda ilerletilmesinin önemine dikkat çekilen bildiride, Türkiye'nin bölgede güvenli, istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir geleceğin inşası için çalışmayı sürdüreceği belirtildi.

EGE VE DOĞU AKDENİZ MESAJI

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin meselelerde diyalog ve diplomasiyi esas alan, çözüm odaklı yaklaşımını koruyacağı kaydedildi.

Uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerin korunması konusunda taviz verilmeyeceği vurgulandı.

İSRAİL'E KARŞI KARARLI TUTUM ÇAĞRISI

Bildiride, İsrail yönetiminin Filistin, Lübnan ve Suriye'yi hedef alan işgal ve ilhak politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığı belirtildi.

Barışın tesisine yönelik süreçlerde inisiyatif alan tüm aktörler, İsrail yönetimi karşısında daha kararlı bir tutum sergilemeye davet edildi.

Toplantıda Rusya-Ukrayna ve ABD/İsrail-İran savaşlarına ilişkin son gelişmeler de değerlendirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'in ardından Akdeniz'e de sirayet etmesinden duyulan endişe dile getirildi.

Türkiye'nin barış ortamının bir an önce tesis edilmesi için ilgili tüm taraflar nezdindeki temaslarını sürdüreceği kaydedildi.

TÜRK DÜNYASI VE LİBYA

Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devralan Türkiye'nin, Türk dünyasındaki dayanışmayı güçlendirmeye ve iş birliğini geliştirmeye yönelik çabalarını ileri taşıyacağı ifade edildi.

Libya'nın birlik ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, Türkiye'nin Libya halkının huzur ve refahı için gayret göstermeye devam edeceği belirtildi.