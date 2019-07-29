MGK toplantısında ana gündem başlığının terörle mücadele ve Suriye’deki gelişmeler olması bekleniyor.
Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ve sonuçları masaya yatırılacak.
Suriye'de yaşanan son gelişmeler, ABD ile yürütülen güvenli bölge görüşmeleri ve Fırat'ın doğusuna yönelik harekat değerlendirilecek. Kurul toplantısında ABD ile yaşanan F-35 gerginliği ve Türkiye'nin olası ABD yaptırımlarına dönük alacağı tedbirler de gündemde olacak.
Milli Güvenlik Kurulu'nda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sürdürdüğü doğalgaz arama faaliyetleri de ele alınacak.
MGK'nın gündemi terör ve Suriye
NTV HaberTürkiye
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.
MGK toplantısında ana gündem başlığının terörle mücadele ve Suriye’deki gelişmeler olması bekleniyor.