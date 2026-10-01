MHK soruşturmasında gözaltına alınan Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen hakemler dosyası olarak bilinen soruşturmada gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı.

Süper Lig hakemi Yasin Kol ile birlikte yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel dün akşam Trabzonspor-Drogheda United maçının ardından gözaltına alınmıştı. Kol'un adresinde arama yapılırken, Süper Lig hakemi geceyi emniyette geçirdi.

YASİN KOL'UN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Kol'un verdiği ilk ifadesinde "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dediği öğrenildi.

İKİ HAKEM NEYLE SUÇLANIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçirilen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi sonucu, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

Hakemlerin, "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

HAKEMLER DOSYASI SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

MHK BAŞKANI DAHİL 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin Üsküdar'daki merkezinde arama yapıldı. Aramada, sınav evrakları, gelir-gider tablosu ve dernek kayıtlarının da tutulduğu 125 klasöre el konulmuştu.

Ayrıca MHK Başkanı şüpheli Ferhat Gündoğdu'nun telefonunu ve şifresini emniyet ekiplerine verdiği öğrenilmişti.

44 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Hakemler Dosyası kapsamında hakem, MHK üyesi ve gözlemci 44 kişinin ifadesine başvuruldu. İfadesi alınanların listesi şu şekilde:

İstanbul

1-Deniz Ateş Bitnel -Eski Hakem

2-Abdullah Buğra Taşkınsoy -Hakem

3-Erdem Onur Uçarcı -Avukat,Hakem

4-Mustafa Kamil Abitoğlu -MHK Üyesi

5-Sarper Barış Saka -Hakem

6-Hikmet Öksüzoğlu -MHK Üyesi

7-Lemi Çelik -Bal Gözlemcisi

8-Murat Zirek (Müşteki) -Hakem

9-Kerem Ersoy (Müşteki) -Hakem

10- Oğuzhan UĞURLU (Müşteki) -Hakem

11- Zorbay KÜÇÜK -Hakem

Ankara

1-Mustafa İlker Coşkun -Hakem

2-Gamze Durmuş Pakkan -Hakem

3-Burak Pakkan -Hakem

4-Mehmet Dilaver Ay -Gözlemci Hakem

Trabzon

1-Burak Taşkınsoy -Hakem

Denizli

1-Ümit Öztürk -Hakem

Savcılığa Yönlendirilen

1-Mehmet Türkmen -Hakem

İzmir

1- Emir Eray EYİSOY –Hakem

2-Direnç TONUSLUOĞLU –Hakem

Mersin

1- Abdullah POLAT -Hakem

Operasyon Öncesi tanık ve müşteki olarak (12 Müşteki 11 Tanık) İfadesi Alınanlar



İstanbul

1-Eren ACAR –TFF Hakem İşleri Müdürlüğü Eski Çalışanı

2-Alparslan DEDEŞ –Eski Hakem

3-Hüseyin Göçek –Eski Hakem, Var Hakemi

4-Mert GÜZENGE -Hakem

5-Mete KALKAVAN –Eski Hakem, Var Hakemi

6-Süleyman ABAY –Eski Hakem

İzmir

1-Alper ULUSOY (Müşteki) –Eski Hakem

2-Taner GİZLENCİ (Müşteki) –Gözlemci Hakem

3-Tugay Kaan NUMANOĞLU (Müşteki) -Hakem

4-İbrahim Hakan CEYLAN (Müşteki) -Hakem

Ankara

1-Mustafa SÖNMEZ (Müşteki) –Yardımcı Hakem

2-Mustafa TOSUN (Müşteki) –Yardımcı Hakem

Antalya

1-Ali TUNA (Müşteki) –Eski Hakem

2-Burak ŞEKER -Hakem

3-Burak ERDOĞAN -Hakem

Eskişehir

1-İsmail ŞENCAN (Müşteki) –Eski Yardımcı Hakem

2-Mesut ARIK (Müşteki) –Gözlemci Hakem

3-Binnaz TUNA Müşteki Ali Tuna’nın Eşi Eski Hakem

Kayseri

1-Emre ALTUN (Müşteki) –Eski Hakem

2-Abdulkadir BİTİGEN -Hakem

Muğla

1-Bahattin ŞİMŞEK (Müşteki) -Hakem

Manisa

1-Koray GENÇERLER (Müşteki) –Eski Hakem (Var)

Balıkesir

1-Kerem ERSOY –Yardımcı Hakem