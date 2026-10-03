MHK soruşturmasında yeni gelişme: Hakemlerin derneğine fesih davası açıldı

Hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile dört şüpheli tutuklandı .

Tutuklananlar arasında TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar bulunuyor.

Soruşturma devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir adım attı. Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle dava açıldı.

"HAKEMLER GRUPLARA AYRILDI" İDDİASI

Dava dilekçesinde, dernek yöneticilerinin hakemleri "yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri" şeklinde tasnif ettiği, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği yönünde mesaj ve dokümanlar tespit edildiği belirtildi.

Dava dilekçesinde maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği savunuldu.

Yine dava dilekçesinde, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı iddia edildi. Dernek faaliyetlerinin tüzükte belirtilen amaçların dışına çıktığı ve söz konusu uygulamaların süreklilik gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.

DERNEĞİN FESHİ İSTENDİ

Başsavcılık, Türk Medeni Kanunu'nun 89'uncu maddesi kapsamında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshine karar verilmesini kamu adına talep etti.