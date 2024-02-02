MHP 3 ilçe başkanlığını kapattı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana'da 3 ilçe başkanlığını kapattı. Ayrıca, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü görevden alındı.

MHP 3 ilçe başkanlığını kapattı

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana'da 3 ilçe başkanlığının kapatıldığını açıkladı.

Yalçın'ın verdiği bilgiye göre, ilçe başkanlıklarının kapatılma nedeni, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri.

Bu gerekçeyle Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatıldı.

Ayrıca, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de görevden alındı.

Sözlü, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edildi.

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