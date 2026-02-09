MHP 57 yaşında. Bahçeli: Terörsüz Türkiye süreci milli dayanışmayla hayat bulacak

“İLK GÜNKÜ GİBİ TÜRKÇÜYÜZ”

"Zor ve çetin yıllarda ayazı yedik. Cami avlularında şehit tabutlarını omuzlarken içi içimiz yedik. Ama zulme yenilmedik, zillete yenilmedik. Pusulara, oyunlara, tuzaklara pes etmedik tamam demedik.

Dün ne isek bugün de oyuz. İlk günkü gibi Türkçüyüz. Duruşumuzu bozmadık ülkümüzden sapmadık.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

"Milli vicdanın uyandırılmaya ihtiyacı vardır. Bugün yapmayı amaçladığımız da budur. İftihar ettiğimiz milletimizin vicdanı birdir. Biri ikiyle karalamak, biri ikiyle bölmek mümkün değildir. Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk Milleti muzaffer geçmişini geleceğe taşıyacaktır. Bu taşıma mutlaka gerçekleştirilecektir.

Terörsüz Türkiye hedefinin yakalanması Milli Dayanışmanın dinamizmiyle var olacaktır. Kan bağına ve soya dayalı ırkçı milliyetçilik anlayşının her şekli Türk Milliyetçiliği'ne aykırıdır.

“BEDEL VARSA ÖDEMEYE HAZIRIZ”

Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci milli dayanışmayla hayat bulacak. MHP olarak kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız. Bedel varsa ödemeye hazırız.

Herkesi uyarıyorum Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini tartışmaya açmak etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak devletin varlığına kast etmekle eş değerdir."